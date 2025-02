Faltam 86 dias para o Rali de Portugal: Simo Lampinen e as memórias do TAP 1970

Depois da desclassificação no ano anterior, um Lancia Fulvia, desta vez com Simo Lampinen ao volante, voltaria a ser o primeiro a cruzar a ‘meta’ nas arcadas do Estoril. A meio da prova verificou-se uma luta interessante pelos primeiros lugares, mas foi essencialmente a Lancia que dominou a prova, de fio a pavio e os seus pilotos, Simo Lampinen e Sandro Munari, alternaram na liderança. Tony Fall, agora em Ford Escort ainda deu réplica na fase inicial da prova, mas…...

