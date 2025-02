A FIA anunciou uma diretiva técnica revista, TD018, que entrará em vigor a partir do Grande Prémio de Espanha de 2025, introduzindo testes de flexibilidade das asas mais rigorosos para as equipas de F1. Esta medida surge na sequência de preocupações com a aeroelasticidade, em particular com as “asas flexíveis”, que permitiram às equipas equilibrar eficazmente o apoio aerodinâmico e o arrasto. A partir do início da nova temporada de F1, na Austrália, a FIA expandirá os testes de deflexão…...