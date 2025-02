Adrian Newey afirmou que a Fórmula 1 já não é a indústria mais bem paga do desporto automóvel, uma situação motivada pelo limite orçamental. Preparado para se juntar à Aston Martin vindo da Red Bull, Newey explicou que as restrições financeiras da F1, introduzidas em 2021 para nivelar a competição, levaram a consequências que não foram devidamente ponderadas. As equipas estão a perder pessoal-chave para indústrias mais bem pagas, como as empresas de tecnologia e as equipas do WEC, e…...