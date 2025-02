Aclamado como a maior inovação em segurança desde o capacete e o fato ignífugo, o sistema HANS (Head and Neck Support) continua a ser um forte aliado da segurança de pilotos e navegadores nos ralis. No Mundial, é obrigatório desde 2005, e a sua estreia aconteceu no Rali de Monte Carlo. Em termos gerais, o sistema consiste em ajustar um aparelho em forma de U, feito de uma sofisticada fibra de carbono, à volta da nuca e sobre as clavículas…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?