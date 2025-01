Neste dia, há nove anos, Maria Teresa de Filippis faleceu em Bergamo. Nascida em Nápoles a 11 de novembro de 1926, foi a primeira mulher a competir num Grande Prémio do Mundial Fórmula 1, disputou cinco corridas, mas só conseguiu qualificar-se em três. Tripulou um Maserati 250 F em quatro GP de 1958 e um Porsche RSK em 1959. O seu melhor resultado foi o 10º lugar obtido no GP da Bélgica em 1958.Em 1958, não conseguiu qualificar-se para o…...

