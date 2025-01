O piloto da Hyundai, Adrien Fourmaux, está satisfeito com o seu contacto inicial com a Hankook, o novo fornecedor exclusivo de pneus do Campeonato do Mundo de Ralis para os próximos três anos.A gama completa de pneus Hankook para o Rallye Monte-Carlo está a ser testada ao longo deste mês, enquanto as equipas se preparam para a tradicional abertura da temporada nos Alpes franceses. Fourmaux testou as novas borrachas na sua estreia vencedora do i20 N Rally1 no Rallye National…...