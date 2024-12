A Prodrive é uma renomada empresa de engenharia automóvel, conhecida pelo seu know how no motorsport, e pela mítica ligação à Subaru no WRC. Mas a Prodrive fez muito mais do que isso... A Prodrive, mítica empresa britânica de engenharia e desporto automóvel, celebra este ano o seu 40º aniversário. A estrutura de David Richards, construiu a sua reputação mediante parcerias de sucesso com marcas como Subaru, nos ralis e a Aston Martin, nos circuitos, conquistando títulos mundiais de ralis…...