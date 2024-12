Manuel Gião é um dos pilotos nacionais mais experientes e mais titulados. Com um currículo invejável, continua a percorrer as pistas da Península Ibérica, agora no Iberian Supercars e no Campeonato de Portugal de Velocidade. Apesar da ainda muito ativo, o piloto da RACAR recorda as etapas do passado com o mesmo entusiasmo que olha para o futuro. Desafiado a escolher um carro que mais o marcou, Gião referiu dois: o Fórmula Nissan e o Ferrari 430: "Gostei muito de…...