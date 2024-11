Esta é uma história (muito resumida) do Mundial de Ralis, começando pelo aparecimento do conceito de ralis até à criação oficial do WRC que, a par da F1 e do WEC, é um dos três campeonatos mais importantes do desporto automóvel. Agora que terminámos mais uma era no Mundial de Ralis, é altura de revisitar este rico passado, enquanto esperamos pelo que aí vem… Os PrimórdiosOs primeiros ralis assemelhavam-se muito às provas entre cidades características dos primeiros tempos do automobilismo,…...