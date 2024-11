Sergio Perez lamentou a falta de aderência do seu Red Bull RB, que o levou à sexta eliminação na Q1 em 2024, desta feita, no Grande Prémio de Las Vegas. Mau demais para ser verdade, é verdade que Max Verstappen é um piloto de exceção, mas o que faz o mexicano face ao neerlandês é muito pobre. Uma equipa como a Red Bull não pode ter um piloto com carro de topo que produza ao nível do meio do pelotão…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?