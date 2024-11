Depois de boa vitória no Brasil, Max Verstappen enfrenta desafios em Las Vegas, enquanto a McLaren, Ferrari e a Mercedes destacam-se em ritmo competitivo. Esta última liderou os dois treinos livres, mas não é, nem de perto, a equipa mais rápida em ritmo de qualificação e corrida… Após uma vitória dominante no Brasil, Max Verstappen enfrenta agora dificuldades no início do fim de semana em Las Vegas, lutando contra baixa aderência e problemas com os pneus, o que resultou num…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?