Stig Blomqvist superou adversidades e conquistou título mundial num Rali da Costa do Marfim marcado por caos e resistência. Ironicamente, foi a primeira vez que o Audi Sport Quattro - a versão curta do Audi Quattro - terminou uma prova. Stig Blomqvist garantiu o seu título mundial de forma heróica, num Rali da Costa do Marfim cheio de desafios, onde enfrentou condições extremas, problemas de percurso e uma concorrência reduzida, mas muito persistente.Apesar de críticas sobre um possível favorecimento da…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?