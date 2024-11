A Stellantis está a fazer um compasso de espera quanto à possibilidade de construir um Lancia Ypsilon Rally2. Com os possíveis Rally2 Plus, a encruzilhada é da FIA e o dilema, da Lancia… De acordo com notícias oriundas de Itália a Stellantis mantém em stand by o projeto de um Lancia Ypsilon Rally2. Como se sabe, no Grupo Stellantis, já existe o Citroën C3 Rally2, até uma versão mais evoluída recente, pelo que as sinergias no seio do grupo nunca…...