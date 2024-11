Depois da anunciada entrada da Hyundai no WEC em 2026 o projeto LMDh avança em parceria com a Oreca. Detalhes do projeto estão em ‘andamento’… A Hyundai está a preparar a sua entrada em 2026 no WEC, Mundial de Resistência com um novo e ambicioso programa de protótipos LMDh, juntando-se a marcas como a Toyota, Porsche, Ferrari, Alpine, BMW, Peugeot, Cadillac, Lamborghini e Isotta Fraschini.A marca está a desenvolver todo o projeto e pode fazê-lo com outros grandes nomes do…...