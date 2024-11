É uma pena que seja hoje em dia o dinheiro, quase só a principal razão pela qual temos, ou não, um qualquer evento no Mundial de Ralis. É verdade que o Rali de Monte Carlo se realiza quase todo em França, e por isso não se pode dizer que o País está completamente ausente do WRC, mas o Rali de França sempre foi uma das mais tradicionais provas do WRC, mas somente quando se realizava na Córsega. O Tour de…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?