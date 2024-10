Radiante de satisfação, Carlos Sainz deixou o Grande Prémio da Cidade do México com um sorriso de orelha a orelha. Fugindo do caos à sua volta, o piloto da Ferrari transformou uma espetacular pole position numa bela vitória. Após perder a liderança para Max Verstappen no início, Sainz mostrou ousadia: esperou pacientemente o momento certo e, após o Safety Car, retomou a posição na primeira curva com uma travagem tardia e arrojada, mergulhando por dentro do adversário. Enquanto Verstappen e…...