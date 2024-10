Colin McRae foi a grande figura da jornada de encerramento do Nacional de Todo o Terreno de 2004, com o escocês a conseguir em Portalegre a sua primeira vitória na disciplina, logo na estreia da Nissan Pick Up com que iria disputar o Rali Dakar. Foi o epílogo de mais uma edição do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, com a prova de Portalegre a revelar-se uma vez mais decisiva para a atribuição do título Absoluto.De regresso à sua antiga Strakar, Carlos…...