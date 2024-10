A 13 de outubro de 1974, Walter Röhrl/JochenBerger conquistavam o título Europeu de Ralis. O alemão, também viria a sagrar-se Campeão do Mundo de Ralis em 1982 com o Ascona Há muitos anos que assistir à passagem de carros ralis, fazendo grandes derrapagens e a dominar condições difíceis dos troços, entusiasma os fãs de desportos motorizados. Nas décadas de ‘70 e ’80 do século passado, lendários carros de ralis e pilotos, também da Opel, entusiasmavam as massas.Dois nomes estão indissociavelmente…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?