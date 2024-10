A força mental é um atributo fundamental para o sucesso em qualquer área, especialmente no desporto de alta competição. Na F1 é então ainda mais flagrante essa importância. Saúda-se a mudança de atitude, com os pilotos a perderem a vergonha de falarem dos seus pontos fracos e das suas limitações, servindo de exemplo. Numa entrevista há já algum tempo com Tiago Monteiro, o piloto português, com larga experiência no desporto automóvel, apontava a principal arma de um piloto de top:…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?