Em entrevista à revista Esquire, Lewis Hamilton refletiu sobre as duras lições que tirou durante os dois anos desafiadores que enfrentou antes de regressar ao topo no Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2024. O heptacampeão mundial revelou que superar esse período sem vitórias tornou-se, essencialmente, uma verdadeira "batalha mental". Desde a introdução da era turbo-híbrida em 2014, a Mercedes dominou a Fórmula 1, com Hamilton conquistando quase todos os títulos até 2020 - exceto em 2016, que ficou na Mercedes,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?