Será o fim de uma era? Esapekka Lappi pode ter-se despedido do WRC com desempenho abaixo do esperado. Teve um apagão no Chile, um espelho de uma carreira marcada pela inconsistência… Não é garantido mais é muito provável. O Rali do Chile pode ter sido a última prova de Espekka Lappi no WRC, e se foi, saiu pela porta pequena. A parte de Sébastien Ogier, Kalle Rovanpera, Thierry Neuville e Ott Tanak, Lappi foi o único outro piloto que subiu…...