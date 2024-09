Foram cerca de dois anos, com a Red Bull a liderar a classificação dedicada aos construtores de Fórmula 1. No entanto, com o resultado obtido pela McLaren no Azerbaijão, a equipa de Woking passa para a frente do mundial. A ascensão da McLaren ao topo do Campeonato de Construtores após o Grande Prémio do Azerbaijão marca uma mudança significativa na temporada de Fórmula 1 de 2024. Com Oscar Piastri a vencer e Lando Norris a bater Max Verstappen nas ruas…...