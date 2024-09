Segundo o Autosport inglês, as novas medidas de segurança para unidades híbridas do WRC podem redundar em auto de custos para as equipas, e isso é algo que as equipas não querem sequer ouvir falar… Desde 2022, no arranque da nova era do WRC, que os sistemas híbridos são dos elementos que mais dores de cabeça dão às equipas, e uma enorme frustração para os pilotos, quando ficam sem eles durante os ralis. Até aqui, os engenheiros podiam fazer ‘reset’…...