O primeiro Rali da Acrópole teve lugar em 1951 e tornou-se uma ronda do Campeonato do Mundo de Ralis em 1973. Colin McRae venceu-a com um recorde de cinco vezes. O Rali da Acrópole, também conhecido como Rali da Grécia, é uma das provas mais icónicas e desafiadoras do Campeonato Mundial de Ralis (WRC). Realizado pela primeira vez em 1951, o evento tornou-se parte do calendário do WRC em 1973, sendo um dos membros fundadores do campeonato. A prova tem…...