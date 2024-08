Na conferência de imprensa pós-qualificação do GP dos Países Baixos, Max Verstappen foi questionado se teve uma reunião com Toto Wolff, patrão da Mercedes, ou se alguém da sua ‘entourage’ tinha tido, mas a resposta foi prontamente negativa: “Que reunião?”, respondeu Verstappen. Há muito que é assumido o interesse da Mercedes, Toto Wolff já demonstrou publicamente que gostaria de ter Max Verstappen na Mercedes - quem não gostaria - mas também já tinha dito que não seria opção para 2025,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?