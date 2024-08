Revelando dificuldades em acompanhar as equipas do topo da tabela classificativa, a Aston Martin voltou a não conseguir colher frutos do desenvolvimento do AMR24, semelhante ao que aconteceu no ano passado. Se em 2023 a Aston Martin começou a temporada muito forte e mais próxima da Red Bull do que Ferrari, Mercedes e McLaren, este ano o desempenho inicial da estrutura de Silverstone foi diferente. No entanto, há algo que se repetiu esta temporada: a falta de progressão da equipa…...