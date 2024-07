Cumprem-se agora 20 anos em que Christijan Albers festejou efusivamente a sua primeira vitória da temporada, na prova do DTM que se realizou no Estoril e que o colocou no comando do campeonato.Vindo do frio da Europa Central para a morna Primavera portuguesa, o DTM trouxe consigo uma dose extra de calor, com o seu regresso ao circuito do Estoril. O campeonato alemão de Turismo era um das mais renhidas competições automóveis da Europa, e foi mesmo um grande espectáculo…...