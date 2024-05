A McLaren pisou no acelerador da inovação e chegou ao Grande Prémio de Miami com um pacote de upgrades de dar inveja! Quase até se pode falar num carro totalmente novo. Entre as novidades, destaque para a asa dianteira e o assoalho "completamente revistos" do MCL38, ‘armas secretas’ na procura pela consolidação do terceiro lugar no campeonato. O documento detalhado com as alterações nos carros, que a FIA habitualmente, revela que a McLaren se destaca como a equipa com mais…...