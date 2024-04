Toto Wolff está confiante que o profissionalismo de Lewis Hamilton permanecerá inabalável até à sua saída para a Ferrari no final do ano. Sentimento reiterado pelo chefe de equipa da Mercedes durante o fim de semana na China, em que as decisões da equipa e piloto levaram a um resultado menos bem conseguido na corrida de domingo, após o segundo lugar do britânico na Sprint do dia anterior. Lewis Hamilton tem muitas dificuldades nesta fase inicial da temporada de 2024…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?