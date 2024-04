Reeta Hämäläinen é hoje em dia navegadora de Emil Lindholm no WRC2, está ao lado do finlandês desde 2021, ela é bem conhecida pela sua forma peculiar de ditar notas, e nesse mesmo ano teve uma participação esporádica no Rali do Ártico, que nesse ano fez parte do WRC, ao lado de Janne Tuohino. A dupla abandonou a prova no final do segundo dia, não comparecendo no arranque da 3ª etapa, e muito se especulou nessa altura sobre o que…...