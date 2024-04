Carlos Sainz respondeu às preocupações de Charles Leclerc, lamentando o episódio entre os dois e esclarecendo as suas circunstâncias. Durante a Sprint do Grande Prémio da China Sainz e Leclerc tiveram uma discussão mais acesa pela quarta posição, que levou o monegasco a afirmar que o seu companheiro de equipa ultrapassara os limites. Em resposta a essas observações de Leclerc, Sainz explicou que a sua estratégia de gestão de pneus deixou-o com pouca aderência nas últimas voltas da corrida, reconhecendo…...

