O fim de semana do Grande Prémio do Japão foi agridoce para a Mercedes, com Lewis Hamilton, em particular, a passar por uma série de emoções e claramente a deixar transparecer que não está contente com o atual estado de coisas na equipa, leia-se, no carro. Ironicamente, um início encorajador do fim de semana na sexta-feira levou a que Hamilton estivesse muito mais feliz por poder conduzir o carro nas secções de alta velocidade em Suzuka, com a forma como…...