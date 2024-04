Decisão sobre Alfa Romeo no automobilismo pode não acontecer “antes do final do ano”

Depois do final da relação da Alfa Romeo com a Sauber na Fórmula 1, seguindo a Audi a aquisição de uma posição maioritária na estrutura suíça, a marca italiana do grupo Stellantis não confirmou qualquer outro projeto no desporto automóvel, apesar de haver essa intenção. Carlos Tavares, diretor executivo da Stellantis, disse em Misano, na estreia do Campeonato do Mundo de Fórmula E naquele circuito, que uma decisão sobre o futuro da Alfa Romeo no automobilismo pode não acontecer antes…...