Em declarações ao F1.com, Fernando Alonso explicou as razões do seu novo contrato vitalício com a Aston Martin. Tudo sobre Fernando alonso em www.autosport.pt - CLIQUE AQUI O espanhol decidiu permanecer na F1 por mais tempo, assinando um contrato de longo prazo com a Aston Martin, revelando que a decisão foi fácil, pois ama a F1 e sente-se em casa na Aston Martin.Não considerou a reforma, pois ainda se sente motivado e em boa forma física.Revelou ter tido conversas com…...

