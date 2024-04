Nasser Al-Attiyah foi o vencedor da edição de estreia do bp Ultimate Rally-Raid Portugal. Aos 53 anos e confesso apaixonado por Portugal, o príncipe do Catar é medalhista olímpico na modalidade de tiro e um dos mais bem-sucedidos pilotos de todo-o-terreno, com uma mão cheia de vitórias no Dakar.À chegada a Grândola, depois de cinco dias de competição e de cerca de 1.000 quilómetros disputados ao cronómetro, o piloto da Prodrive afirmou: "Portugal é quase a minha segunda casa. Tenho…...

