A Haas acabou por demonstrar resiliência em Suzuka, apesar de não ter pontuado no Grande Prémio do Japão. Num traçado que não se apresentou fácil na sexta-feira e no sábado para o VF24 da equipa norte-americano, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen terminaram a corrida na 11ª e 13ª posições, respetivamente, depois de uma corrida agitada. Hülkenberg foi o piloto que mais próximo ficou dos pontos, mas desta vez, mesmo que não tivessem existido desistências com pilotos das cinco equipas que…...

