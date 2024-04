Apesar de considerar que o resultado da sessão de qualificação poderia ter sido melhor, Toto Wolff diz que os progressos sentidos pela equipa durante o fim de semana em Suzuka são encorajadores, uma opinião partilhada por Andrew Shovlin. Lewis Hamilton e George Russell enfrentaram uma sessão de qualificação difícil antes do Grande Prémio do Japão, com o melhor dos britânico a garantir a sétima posição da grelha de partida, enquanto o mais jovem dos dois estará duas posições atrás. Depois…...

