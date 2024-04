Charles Leclerc diz não ter respostas para o dececionante ritmo no segmento final da qualificação do GP do Japão, que resultou no oitavo lugar na grelha de partida para a corrida de amanhã. O piloto da Ferrari encontrou desafios inesperados ao ficar rapidamente sem desempenho nos pneus macios novos que estavam montados no SF-24 na única volta rápida que realizou no Q3, atribuindo essa dificuldade a problemas específicos do Ferrari. “Acho que do Q1 para o Q2 não foi uma…...