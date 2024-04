Apesar dos ganhos financeiros substanciais da Liberty Media desde a aquisição dos direitos comerciais da Fórmula 1 em 2017, a empresa norte-americana esclareceu que as negociações para a Fórmula 1 e o MotoGP permanecerão separadas, agora que comprou a maioria dos direitos do mundial de motociclismo. Esta decisão foi confirmada por Greg Maffei, o diretor executivo da Liberty Media, e é justificada pelas complexidades regulamentares e normas de concorrência que enfrenta com este negócio. A aquisição hoje confirmada, pode levantar…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?