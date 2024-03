O promissor jovem piloto da Ferrari, Oliver Bearman, poderá garantir um lugar a tempo inteiro na Fórmula 1 com a Haas para a temporada de 2025, substituindo Kevin Magnussen na estrutura norte-americana e no seguimento de uma boa exibição no Grande Prémio da Arábia Saudita, quando substituiu Carlos Sainz. Depois do desempenho na Arábia Saudita e dos elogios que recebeu, mesmo entre os seus pares, o objetivo do jovem piloto britânico em garantir um lugar na grelha da próxima temporada,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?