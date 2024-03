Não se pode falar do Rali Safari, sem falar de Shekhar Mehta, o piloto que venceu a prova mais vezes: cinco, quatro delas consecutivas. Nascido no Uganda, mas com raízes na Índia e nacionalidade queniana, este homem do Mundo deixou a sua marca na mais difícil prova africana antes do Dakar – o Safari. Verdadeiro leão num local onde eles de fato viviam em abundância, uma vez em ação era quase impossível acompanhá-lo. Chandra Shekhar Mehta nasceu nos arredores de…...

