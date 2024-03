O atual Campeão do Mundo de Ralis da FIA, Kalle Rovanperä, vai tentar apagar o mau desempenho no Rali da Suécia com uma prestação forte no Safari Rali do Quénia. O finlandês terminou em primeiro e segundo lugar nas duas últimas edições do Safari Rally Kenya - um resultado semelhante esta semana ajudaria a compensar o seu 39º lugar na neve no mês passado, na Suécia. O esforço de Rovanperä na segunda ronda correu mal quando danificou o radiador do…...