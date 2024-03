Toto Wolff afirmou que todos os candidatos que disputam o lugar que ficará vago na Mercedes no final desta temporada, para a temporada de 2025, “têm argumentos a seu favor”. Com a partida de Hamilton no final da atual temporada, a Mercedes enfrenta a tarefa crítica de selecionar um substituto adequado para fazer dupla com George Russell. Enquanto a especulação gira em torno de potenciais candidatos para preencher o cobiçado lugar, a Mercedes mantém-se firme no seu compromisso de avaliar…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?