GP Austrália F1: Williams arriscou, mas ainda não somou pontos

Competir no Grande Prémio da Austrália apenas com um carro e ter como objetivo somar os primeiros pontos da temporada era arriscado, mas foi a isso que a Williams se entregou ao não ter disponível um novo chassi para Alexander Albon, após o seu acidente no treino inaugural. Optando por dar a Albon o carro, sacrificando Logan Sargeant, a Williams tinha mesmo o objetivo de garantir pontos em Melbourne o que, de certa forma, até poderia aliviar a desilusão sentida…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?