GP Austrália F1: McLaren deu passo em frente 

A McLaren mostrou-se mais competitiva no Grande Prémio da Austrália do que seria esperado, alcançando o pódio, algo que parecia muito difícil de acontecer. Apesar de não terem conseguido pressionar a Ferrari ou lutar pelo segundo lugar com Charles Leclerc, mesmo com a decisão de trocar a posição de Oscar Piastri e Lando Norris, a McLaren conseguiu manter-se no mesmo registo dos pilotos da Scuderia durante grande parte da corrida. É algo muito positivo, uma vez que a Ferrari parece…...

