GP Austrália F1, Charles Leclerc: Carlos Sainz “mereceu a vitória”

Charles Leclerc passou a estar a 4 pontos do líder do campeonato Max Verstappen, depois de ter terminado no segundo lugar da classificação no GP da Austrália e o neerlandês ter desistido muito cedo na prova em Melbourne.O monegasco podia sair na frente da classificação geral do mundial de pilotos caso tivesse triunfado, mas considera que cedo percebeu que a vitória seria de Carlos Sainz. “É uma sensação boa, sobretudo para a equipa, claro", disse Leclerc no final da corrida…...

