F1, Q&A, Frédéric Vasseur (Ferrari): “Estamos mais perto da Red Bull, mas ainda estamos atrás”

Frédéric Vasseur está confiante com a evolução do estado de Carlos Sainz, falou de Ollie Bearman e destacou que fez um excelente trabalho, apesar de ter pouco tempo de preparação, mas as coisas Têm que se processar de forma normal e não acelerar nada, e por fim fez a comparação com a Red Bull, destacando que a Ferrari está mais próxima da Red Bull do que no ano passado. Carlos Sainz fez mais de 20 voltas no FP1. Como é…...