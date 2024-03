GP Austrália F1: Pontos fracos do Ferrari SF-24 são “gestão dos pneus e equilíbrio”

Enrico Cardile, o diretor técnico de chassis da Ferrari, deu uma nova visão sobre o desempenho da equipa após as duas primeiras corridas da temporada de 2024 da Fórmula 1, identificando as áreas a melhorar no futuro. Com dois pódios no início de época, Cardile reconhece a progressão positiva do Ferrari SF-24 em comparação com o seu antecessor. No entanto, sublinha que ainda há trabalho a fazer, especialmente para reduzir a diferença para a equipa líder, a Red Bull. O…...