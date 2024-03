F1, Adrian Newey: “detalhes mais subtis do RB20, em que não reparam, são responsáveis por ganhos maiores”

Adrian Newey revelou serem "elementos mais subtis" do que algo que salte mais à vista - referindo-se à forma do Red Bull RB20, bem mais parecida ao conceito que a Mercedes já utilizou, e abandonou - que são o verdadeiro segredo para a competitividade do carro. Ou seja, diz à concorrência: “o que é bom, não está à vista”, logo não pode ser copiado.A Red Bull já disse anteriormente que se mantivesse tudo como estava com o Super-RB19 se arriscava…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?