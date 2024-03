F1: Daniel Ricciardo sob pressão

Apenas duas provas depois de ter arrancado a temporada de 2024 da Fórmula 1, Daniel Ricciardo parece ser um dos pilotos que está mais sob pressão. Depois de Helmut Marko ter escrito na sua coluna de opinião no Speedweek que espera que o australiano consiga melhores resultados nas próximas provas, tendo em conta o seu complicado início de temporada em comparação com Tsunoda, foi a vez do seu compatriota e campeão do Mundo de F1 em 1980, Alan Jones, a…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?